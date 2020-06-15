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У "Слузі народу" заслухали кандидата на посаду міністра освіти

Новини » Політика     15.06.2020 - 20:45
У "Слузі народу" заслухали кандидата на посаду міністра освіти
Фото: Сергій Шкарлет (gorod.cn.ua)

Депутати планують організувати голосування за його кандидатуру

На засіданні фракції "Слуга народу" заслухали кандидата на посаду міністра освіти та науки України. Його кандидатуру можуть винести на голосування на цьому тижні.

Про це РБК-Україна розповіла заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

За її словами, зараз обговорюється один кандидат на цю посаду - Сергій Шкарлет.

Після заслуховування на фракції, депутати планують організувати голосування, щоб підрахувати голоси підтримки.

"Шкарлет успішно пройшов співбесіду з прем'єр-міністром, тому ймовірно, що його кандидатуру винесуть в зал на цьому тижні", - повідомила Кравчук.

Цей кандидат працює ректором Чернігівського державного технологічного університету.

Також відомо, що Шкарлет у 2010 році намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а у 2015 - від "Блоку Петра Порошенка".

Нагадаємо, Шкарлета називали головним кандидатом на цю посаду ще на початку червня.

Як писало РБК-Україна раніше, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявляв, що фаворит на пост міністра освіти та науки змінюється щотижня.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМОНСлуга народа
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