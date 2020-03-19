В "Слуге народа" выступили против отмены закона о люстрации

На сегодня в Украине не может идти речи об отмене закона о люстрации, Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

По его словам, после решения ЕСПЧ, который признал неправомерной люстрацию в Украине, не может идти речи об отмене самого закона.

"Потому что, повторяю, Европейский суд не отвергает саму идею люстрации… Однако для того, чтобы определить, кто действительно пострадал несправедливо, а кто должен быть отлучен от государственной деятельности, необходимо создать какой-то механизм. Если на основании решения ЕСПЧ по люстрации вернем все в исходную точку, то с точки зрения права, это возможно и будет корректно, но вот с точки зрения справедливости сомнительно", - отметил Костин.

Он также подчеркнул, что возвращение коррупционеров во власть не в интересах украинского общества.

"Речь может идти о сотнях миллионов, а возможно и миллиардах гривен (компенсации люстрированным чиновникам, - ред.). Это не в интересах народа. Поэтому я за взвешенный подход и за то, чтобы на уровне закона определить, кто действительно должен был быть люстрирован, а кто пострадал несправедливо", - добавил Костин.

Напомним, в конце февраля вступило в силу решение ЕСПЧ, который признал люстрацию в Украине неправомерной. Кроме того, на основании решения ЕСПЧ люстрированные чиновники могут претендовать на компенсации.