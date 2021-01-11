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В "Слуге народа" не видят сейчас возможности создать военные суды

Киев, Понедельник 11 января 2021 09:30
В "Слуге народа" не видят сейчас возможности создать военные суды
Фото: Александр Завитневич (пресс-служба)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Трибуналов в Украине пока не будет. Необходимо изучить как практику Европейского суда по правам человека для работы военных судов.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич, говорится в материале РБК-Украина "Боевая Фемида. Почему в Украине до сих пор не вернули военные трибуналы".

По его словам, де-юре в стране сейчас мирное время.

“Для того, чтобы военные суды не только эффективно работали, но и не нарушали права граждан, необходимо изучить как практику Европейского суда по правам человека, так и опыт стран мира", - отметил он.

Завитневич считает, что следует учесть и особенности работы в условиях боевых действий, а значит, повышенной нагрузки.

"Конечно такой процесс нужен, но создавать отдельную ветку судов сейчас будет трудно, дорого и долго", - сказал он РБК-Украина.

Напомним, Комитеты Верховной рады рассмотрят вопрос возобновления трибуналов.

РБК-Украина писало, что в прокуратуре оценили необходимость военных судов.

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