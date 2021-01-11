У "Слуги народу" не бачать можливості створити військові суди

Фото: Олександр Завітневич (прес-служба)

Трибуналів в Україні поки що не буде. Необхідно вивчити практику Європейського суду з прав людини для роботи військових судів.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної оборони, безпеки і розвідки Олександр Завітневич, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали".

За його словами, де-юре в країні зараз мирний час.

“Для того, щоб військові суди не тільки ефективно працювали, але і не порушували права громадян, необхідно вивчити практику Європейського суду з прав людини, так і досвід країн світу", - зазначив він.

Завітневич вважає, що слід врахувати і особливості роботи в умовах бойових дій, а значить, підвищеного навантаження.

"Звичайно такий процес потрібен, але створювати окрему гілку судів зараз буде важко, дорого і довго", - сказав він РБК-Україна.

Нагадаємо, Комітети Верховної ради розглянуть питання відновлення трибуналів.

РБК-Україна писало, що у прокуратурі оцінили необхідність військових судів.