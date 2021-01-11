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В прокуратуре оценили необходимость военных судов

Киев, Понедельник 11 января 2021 08:32
В прокуратуре оценили необходимость военных судов
Фото: солдаты (zoda.gov.ua)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Вопрос о возвращении трибуналов в Украине пока не выносится на обсуждение. В действующей власти сомневаются, что это возможно в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Боевая Фемида. Почему в Украине до сих пор не вернули военные трибуналы".

Военный прокурор Максим Крым считает, что в Украине есть много дел, наполненных определенной спецификой, где судьи не являются профильными специалистами.

"В то же время суд всегда, вынося законное решение, основывается на выводах экспертиз, в том числе военных, где указаны данные о правильности, законности, последовательности действий тех или иных военачальников", - сказал он.

Бывший военный судья Олег Ткачук (ныне судья Верховного Суда), проработавший в этой системе около 15 лет, считает, что систему военной юстиции разрушали планомерно.

"Я думаю, что решение от 2010 года о ликвидации военных судов созвучно целому ряду решений, которые были направлены на развал украинской армии. Я думаю, что это была сознательная работа противника. Я думаю, что все, что тогда было с армией сделано, это сознательно, а у некоторых и несознательно, было сделано под нашептыванием врага", - объяснил Ткачук.

Напомним, за четыре года в Международный уголовный суд направили 15 информационных сообщений о преступлениях против народа Украины.

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