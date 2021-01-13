В "Слуге народа" увидели риски в предложении Витренко регулировать тарифы на газ

Во фракции "Слуга народа" считают предложение вр.и.о. министра энергетики Юрия Витренко по регулированию стоимости газа для населения наиболее проблемным.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире "Еспресо".

"У нас была горячая дискуссия с фракцией и, в частности, я с коллегами из комитета задавали свои вопросы (Юрию Витренко, - ред.). Вариант, озвученный Витренко, не является приемлемым", - отметил Камельчук.

По его словам, предлагаемый вр.и.о. министра энергетики способ снижения тарифов через установление регулируемого тарифа для населения может привести к проблемам.

"Будет конфликт с МВФ. Будут проблемы для "Укргазвидобування", потому что на компанию перекладываются таким образом огромнейшие убытки. Вариант Витренко - не единственный. Мы обсуждали много способов. Озвученная им схема - это временный способ, который в перспективе может сломать рынок и создать обратный эффект и большие проблемы", - считает Юрий Камельчук.

Напомним, как ранее сообщалось, вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Владимира Зеленского представил предварительный план снижения тарифов на газ.

На своей странице в сети Facebook Юрий Витренко сообщил, что Министерство энергетики и угольной промышленности предложило Кабинету министров c 1 февраля 2021 года ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей и рассчитывать ее по формуле "цена на европейских хабах минус транспортировка в Украину" с прибавлением предельной наценки поставщика.

По мнению энергоэксперта, члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, "проект постановления Кабмина - это чистой воды самодеятельность Минэнерго, правительства и лично Витренко", а сам проект не соответствует закону "О рынке природного газа", где четко прописаны порядок установления ПСО (собственно социальная низкая цена) и порядок защиты уязвимых потребителей".

Он также отметил, что это решение не согласовано с Секретариатом Энергетического сообщества по реформированию энергорынка и противоречит подписанному в прошлом году правительством Меморандума о сотрудничестве с МВФ.