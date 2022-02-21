В "Слуге народа" сегодня решат вопрос исключения Трухина и Кузьминых из фракции

Сегодня, 21 февраля, фракция "Слуга народа" проведет очередное заседание перед пленарной неделей. На повестке дня исключение из фракции нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал спикера фракции Юлии Палийчук.

Заседание начнется около 19:00 и пройдет в формате Zoom-конференции. По словам Палийчук, таким образом политическая сила тестирует виртуальный формат работы в условиях COVID-пандемии.

"Народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых", - отметила спикер фракции.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Верховная Рада изменила свой календарный план, в связи с этим эту неделю народные депутаты проведут в пленарном режиме.

Напомним, народные депутаты от "Слуги народа" 19 февраля отправились на Донбасс и попали под обстрел.