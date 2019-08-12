В "Слуге народа" разъяснили инициативу по закону о цензуре во время войны

Закон о правилах работы средств массовой информации в условиях войны, предложеный одиним из депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергеем Швецом, нужен для выдерживания определенных рамок для журналистов. Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Недавнее заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что депутаты общаются с обществом без журналистов, Корниенко не связывает с законом, который предложил Швец.

"Вы как-то это так связали, я вообще бы не связывал. Здесь речь идет больше о выдерживании определенных рамок для журналистов, чтобы не называли белое зеленым, а коричневое квадратным. Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы", - сказал он.

По его словам, Украине надо усилиться информационно в этой войне. Корниенко говорит, что информационная война является значительной составляющей гибридной войны.

"Я разделяю идею, что Украине надо усилиться информационно в этой войне, потому что информационную войну мы пока не выигрываем. Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал", - сказал он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства.