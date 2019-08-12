У "Слуги народу" роз'яснили ініціативу щодо закону про цензуру під час війни

Закон про правила роботи засобів масової інформації в умовах війни, запропонований одиним з депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергієм Швецем, потрібен для дотримання певних рамок для журналістів. Про це заявив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка в інтерв'ю РБК-Україна.

Недавню заяву глави Офісу президента Андрія Богдана про те, що депутати спілкуються з суспільством без журналістів, Корнієнко не пов'язує з законом, який запропонував Швець.

"Ви якось це так зв'язали, я взагалі б не пов'язував. Тут йдеться більше про дотримання певних рамок для журналістів, щоб не називали біле зеленим, а коричневе квадратним. Якщо є представники окупаційних військ, то це представники російських окупаційних військ, а не якісь "ополченці", - сказав він.

За його словами, Україні треба підсилитися інформаційно у цій війні. Корнієнко каже, що інформаційна війна є значною складовою гібридної війни.

"Я поділяю ідею, що Україні треба підсилитися інформаційно у цій війні, тому що інформаційну війну ми поки що не виграємо. Інформаційна війна є значною складовою гібридної війни, і ми фактично багато в чому її "злили", багато в чому через позиції Міністерства інформаційної політики та взагалі за його недосконалий функціонал", - сказав він.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Володимир Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.