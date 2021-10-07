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В "Слуге народа" рассказали, чем займутся после назначения нового спикера Рады

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Киев, Четверг 07 октября 2021 21:00
В "Слуге народа" рассказали, чем займутся после назначения нового спикера Рады Фото: Евгения Кравчук, нардеп от СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Уже завтра народные депутаты могут назначить Руслана Стефанчука спикером парламента после отставки Дмитрия Разумкова. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, чем займется Рада после этого.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова"

По словам Кравчук, после назначения нового спикера нардепы планируют внести изменения в регламент, чтобы не тормозить работу Рады, рассматривая тысячи поправок к законопроектам.

Также в Раде хотят откорректировать спецпроцедуру принятия законопроектов, к которым подаются многочисленные поправки.

Кроме того, 18 октября монобільшість проведет заседание фракции, где обсудит кандидатов на должность главы аппарата ВР. Вероятно, еще и кадровые ротации в правительстве.

"Мы хотели бы ускорить темп", - сказала Кравчук.

Напомним, сегодня Рада проголосовала за отставку Разумкова с должности спикера парламента.

После этого нардепы выдвинули 5 кандидатов на пост главы парламента. Среди них - Руслан Стефанчук.

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