У "Слузі народу" розповіли, чим займуться після призначення нового спікера Ради

Вже завтра народні депутати можуть призначити Руслана Стефанчука спікером парламенту після відставки Дмитра Разумкова. Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, чим займеться Рада після цього.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Остаточне розлучення. Як Рада звільняла Разумкова"

За словами Кравчук, після призначення нового спікера нардепи планують внести зміни до регламенту, щоб не гальмувати роботу Ради, розглядаючи тисячі поправок до законопроектів.

Також у Раді хочуть відкоригувати спецпроцедуру прийняття законопроектів, до яких подаються численні поправки.

Крім того, 18 жовтня монобільшість проведе засідання фракції, де обговорить кандидатів на посаду голови апарату ВР. Ймовірно, ще й кадрові ротації в уряді.

"Ми хотіли б прискорити темп", - сказала Кравчук.