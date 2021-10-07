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У "Слузі народу" розповіли, чим займуться після призначення нового спікера Ради

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 21:00
У "Слузі народу" розповіли, чим займуться після призначення нового спікера Ради Фото: Євгенія Кравчук, нардеп від СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Вже завтра народні депутати можуть призначити Руслана Стефанчука спікером парламенту після відставки Дмитра Разумкова. Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, чим займеться Рада після цього.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Остаточне розлучення. Як Рада звільняла Разумкова"

За словами Кравчук, після призначення нового спікера нардепи планують внести зміни до регламенту, щоб не гальмувати роботу Ради, розглядаючи тисячі поправок до законопроектів.

Також у Раді хочуть відкоригувати спецпроцедуру прийняття законопроектів, до яких подаються численні поправки.

Крім того, 18 жовтня монобільшість проведе засідання фракції, де обговорить кандидатів на посаду голови апарату ВР. Ймовірно, ще й кадрові ротації в уряді.

"Ми хотіли б прискорити темп", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні Рада проголосувала за відставку Разумкова з посади спікера парламенту.

Після цього нардепи висунули 5 кандидатів на посаду глави парламенту. Серед них - Руслан Стефанчук.

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