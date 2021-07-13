В "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленскому механизм санкций

В партии "Слуга народа" объяснили, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому механизм санкций. Это ответ на общественный запрос на справедливость и порядок в стране.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко, говорится в материале "Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента" .

По его словам, санкции стали ответом на общественный запрос на справедливость и порядок в стране. Это инструмент, пока не работает судебная система.

"Таким инструментом оказался Совет национальной безопасности и обороны. Думаю, что мы будем еще не один раз наблюдать активность СНБО, не только в пятницу. Задания, которые ставятся перед СНБО и позже реализуются указом президента, будут двигать Украину вперед", - добавил Корниенко.