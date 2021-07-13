У "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленському механізм санкцій

У партії "Слуга народу" пояснили, навіщо президенту України Володимиру Зеленському механізм санкцій. Це відповідь на суспільний запит на справедливість і порядок в країні.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова правлячої партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі "Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає в команді президента" .

За його словами, санкції стали відповіддю на суспільний запит на справедливість і порядок в країні. Це інструмент, поки не працює судова система.

"Таким інструментом виявилася Рада національної безпеки і оборони. Думаю, що ми будемо ще не один раз спостерігати активність РНБО, не тільки в п'ятницю. Завдання, які ставляться перед РНБО і пізніше реалізуються указом президента, будуть рухати Україну вперед", - додав Корнієнко.