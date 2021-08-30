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В "Слуге народа" рассказали о возможных ротациях в Кабмине

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 08:50
В "Слуге народа" рассказали о возможных ротациях в Кабмине Фото: в "Слуге народа" рассказали о возможных ротациях в Кабмине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В партии "Слуга народа" прокомментировали возможность ближайших кадровых изменений в правительстве. Вероятно, будут единичные случаи замещения в министерствах, однако полного "перезапуска" Кабмина не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя председателя фракции СН Евгении Кравчук в материале "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".

"Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии как достаточно высокую. Полное изменение Кабмина маловероятно. Это будут, очевидно, точечные изменения для усиления отдельных министерств ", - сказала она.

Депутат уточнила, что после любых увольнений депутатам предстоит сразу же и заполнить вакантные должности, "чтобы вверенная им сфера получила позитивные сигналы". А для этого кандидатам нужно встретиться как минимум с фракцией монобільшості.

"Этот процесс можно начать, когда Верховная Рада уже вернется к пленарному режиму", - добавила Кравчук.

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