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В "Слузі народу" розповіли про можливі ротації в Кабміні

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 08:50
В "Слузі народу" розповіли про можливі ротації в Кабміні Фото: в "Слузі народу" розповіли про можливі ротації в Кабміні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У партії "Слуга народу" прокоментували можливість найближчих кадрових змін в уряді. Ймовірно, будуть поодинокі випадки заміщення у міністерствах, однак повного "перезапуску" Кабміну не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови фракції СН Євгенії Кравчук в матеріалі "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

"Якщо говорити в загальному про коригування роботи виконавчої влади, то фактично під час кожної сесії у нас були кадрові зміни. Тому я оцінюю таку можливість на цій сесії як досить високу. Повна зміна Кабміну малоймовірно. Це будуть, очевидно, точкові зміни для посилення окремих міністерств ", - сказала вона.

Депутатка уточнила, що після будь-яких звільнень депутатам належить відразу ж і заповнити вакантні посади, "щоб ввірена їм сфера отримала позитивні сигнали". А для цього кандидатам потрібно зустрітися як мінімум з фракцією монобільшості.

"Цей процес можна розпочати, коли Верховна Рада вже повернеться до пленарного режиму", - додала Кравчук.

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