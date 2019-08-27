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У "Слузі народу" розповіли про ймовірність повного переходу на контрактну армію

Новини » Політика    27.08.2019 - 18:18
У "Слузі народу" розповіли про ймовірність повного переходу на контрактну армію
Фото: Анна Коваленко (facebook.com kovalenko anna39)

У партії анонсували зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу"

Партія "Слуга народу" не планує ініціювати повний перехід на контрактну армію. Про це заявила депутат Ради від партії Ганна Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Так, вона зазначила, що форма укомплектування української армії залишиться змішаною.

"Форму комплектування армії залишаємо змішаною по ряду причин, але будемо вносити зміни в закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу", готуємо системні зміни по комплектуванню батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і громадського резерву", - розповіла парламентар.

Коваленко підкреслила, що Рада має намір ухвалити законопроекти про Службу безпеки України, розвідувальні органи, створення комітету по нагляду за спецслужбами, а також зміни до законів "Про державну таємницю", "Про Збройні сили України" і "Про нацбезпеку".

Нагадаємо, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак у липні заявляв, що Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) виключає повний перехід на контрактну армію найближчим часом. Він підкреслював, що Україна найближчим часом не зможе відмовитися від змішаної системи комплектування армії.

Як писало РБК-Україна раніше, з 1 квітня по 30 червня, а також з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року в усіх областях України буде відбуватися набір на строкову військову службу.

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