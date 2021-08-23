В "Слуге народа" рассказали, как Украина начинает деоккупацию Крыма

Крымская платформа - крупнейший международный саммит, который поднимает вопросы Крыма. Она должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений относительно полуострова, чтобы быстрее состоялся процесс полноценного возвращения Крыма в состав Украины.

"Россия оккупировала Крым 7 лет назад, однако до сих пор вопрос деоккупации Крыма не обсуждался в переговорах о прекращении российской агрессии против Украины, проблема Крыма фактически замалчивалась. Сейчас команда президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" активно поднимают этот вопрос на международном уровне", - отметил Корниенко.

По его словам, это связано с тем, что, во-первых, оккупанты превращают полуостров в военную базу, где происходят политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное содержание более 100 политических заключенных, пытки, подавление свободы СМИ и вероисповедания, экспроприация собственности, незаконный призыв украинских граждан в российскую армию, пропаганда войны среди детей и тому подобное.

"Во-вторых, вопрос Крыма - это вопрос эффективности всей международной системы безопасности и в принципе территориальной целостности, неприкосновенности границ. Ведь аннексия пол острова состоялось руками одного из государств-гарантов безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, одного из государств-членов Совета Безопасности ООН", - добавил Корниенко.

ОН также отметил, что это будет постоянно действующий орган с центром в Киеве, а также представительства в других странах.

"Прежде всего они должны появиться в тех странах, где есть поддержка Крымской платформы и где проживают крымские татары. Эта дипломатическая инициатива закончится только после деоккупации полуострова", - отметил он.

Украина никогда не признает Крым российским, обязательно вернет украинскую землю и продолжит заботиться об украинцах во временно оккупированном полуострове, добавил глава "Слуги народа".

Участники саммита тоже неоднократно поднимали вопрос незаконности и непризнания аннексии Россией, а также отмечали важность сохранения территориальной целостности Украины.

"Аннексия Крыма стала тревожной попыткой переписать историю современную. Семь лет спустя Россия продолжает подрывать целостность и суверенность Украины. Этим они угрожают безопасности украинских граждан, а также угрожают безопасности всех нас за наглое нарушение международного права и стабильного международного порядка. Это значит, что они руководствуются не верховенством права, а законом джунглей... Мы никогда не согласимся на нарушение международно признанных границ. Наоборот мы поднимем наш голос, выступая за то, чтобы не признавать оккупацию Россией Крыма, Азовско-Черноморского региона", - сказал федеральный министр по вопросам европейских и международных дел Республики Австрия Александер Шалленберг.

В то же время председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз будет продолжать политику непризнания этого и будет дальше выступать против любых нарушений международного права. "Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", - подчеркнул он.