У "Слузі народу" розповіли, як Україна розпочинає деокупацію Криму

Кримська платформа - найбільший міжнародний саміт, який порушує питання Криму. Вона має стати центром вироблення й ухвалення ключових міжнародних рішень щодо півострова, щоб швидше відбувся процес повноцінного повернення Криму до складу України.

"Росія окупувала Крим 7 років тому, проте до сьогодні питання деокупації Криму не обговорювалося у перемовинах стосовно припинення російської агресії проти України, проблема Криму фактично замовчувалася. Наразі команда президента Володимира Зеленського і "Слуги народу" активно порушують це питання на міжнародному рівні", - зазначив Корнієнко.

За його словами, це пов'язано з тим, що, по-перше, окупанти перетворюють півострів на військову базу, наявні політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримання понад 100 політичних в’язнів, тортури, придушення свободи ЗМІ та віросповідання, експропріація власності, незаконний призов українських громадян до російської армії, пропаганда війни серед дітей тощо.

"По-друге, питання Криму це питання ефективності усієї міжнародної системи безпеки і в принципі територіальної цілісності, недоторканності кордонів. Адже анексія пів острова відбулось руками однієї з держав-гарантів безпеки України згідно з Будапештським меморандумом, однієї з держав-членів Ради Безпеки ООН", - додав Корнієнко.

Він також наголосив, що це буде постійно діючий орган з центром в Києві, а також будуть представництва в інших країнах.

"Насамперед вони мають з’явитись в тих країнах, де є підтримка Кримської платформи та де проживають кримські татари. Ця дипломатична ініціатива закінчиться лише після деокупації півострова", - зауважив він.

Україна ніколи не визнає Крим російським, обов’язково поверне українську землю і продовжить піклуватись про українців у тимчасово окупованому півострові, додав голова "Слуги народу".

Учасники саміту теж неодноразово підіймали питання незаконності та невизнання анексії Росією, а також наголошували на важливості збереження територіальної цілісності України.

"Анексія Криму стала тривожною спробою переписати історію сучасну. Сім років потому Росія продовжує підривати цілісність і суверенність України. Цим вони загрожують безпеці українських громадян, а також загрожують безпеці всіх нас через нахабне порушення міжнародного права і усталеного міжнародного порядку. Це значить, що вони керуються не верховенством права, а законом джунглів... Ми ніколи не погодимося на порушення міжнародно визнаних кордонів. Навпаки ми піднімемо наш голос, виступаючи за те, щоб не визнавати окупацію Росією Криму, Азовсько-Чорноморського регіону", - сказав федеральний міністр з питань європейських та міжнародних справ Республіки Австрія Александер Шалленберг.

Водночас Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз продовжуватиме політику невизнання цього і буде далі виступати проти будь-яких порушень міжнародного права. "Наша мета - зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою", - підкреслив він.