У каждого избирателя на местных выборах будет 4-5 бюллетеней

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы будут проходить по новой избирательной системе

Во время голосования на местных выборах в 2020-м году каждый избиратель должен будет поставить галочку в 4-5 бюллетенях. Об этом рассказал заместитель главы комитета Рады по вопросам организации государственной власти, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Качуры, осенью будут сразу проходить выборы мэров, областного и районного советов, а также выборы в территориальную общину.

"Будет, наверное, 4-5 бюллетеней у каждого избирателя. Надо это тоже понимать. Первый будет бюллетень, в котором можно будет проголосовать за депутата областного совета. То есть, они будут примерно все похожи между собой на всех уровнях. Человек получит бюллетень на выборы в областной совет, следующий бюллетень - в райсовет, в объединённые территориальные общины (ОТО)", - рассказал он.

Нардеп также рассказал, какие изменения в избирательной системе местных выборов вступают в силу уже в 2020 году.

"Плюс еще внесли изменения о том, что сейчас можно баллотироваться в несколько уровней органов местного самоуправления. То есть, если раньше если вы баллотируетесь в городской совет, то вы не могли баллотироваться в облсовет. Сейчас эта норма уже будет убрана… У человека будет бюллетень с названием партии, и человек сможет проголосовать и за партию, и, плюс, за кандидата. Если это Киев, то будет несколько округов, если миллионник, тоже несколько округов или один может быть округ, в зависимости от количества населения", - пояснил Качура.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что вариант переноса местных выборов в Украине из-за коронавируса даже не рассматривается. Для переноса даты проведения местных выборов нужно вносить изменения в Конституцию.