В "Слуге народа" рассказали о сотрудничестве с группой "Довира"

В партии "Слуга народа" считают "Довиру" более покладистым партнером, чем "За майбутне". Большинство из них голосуют с монобольшинством по умолчанию.

Cобеседник издания рассказал, что если у них есть какие-то замечания либо же рассматривается какое-то резонансное решение, с ними это отдельно обсуждается.

"Взамен они выставляют определенные условия - кадровые, например. И вдобавок системные требования по аграрной отрасли", - говорит информированный источник в "Слуге народа".

Собеседники издания называют двух крупных бизнесменов, чей интерес проглядывается в деятельности "Довиры". Это владелец МХП Юрий Косюк, работающий в аграрной сфере, и владелец "Кернела" Андрей Веревский.

Один из источников в команде Зеленского описал коммуникацию между "Довирой" и властью так: саму группу модерирует Кулинич, но глобальные "пакетные" договоренности заключаются или же обновляются на уровне высшего руководства Банковой и Веревского. Хотя другой собеседник в ОП такую коммуникацию отрицает.