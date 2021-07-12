У "Слузі народу" розповіли про співпрацю з групою "Довіра"

У партії "Слуга народу" вважають "Довіру" більш поступливим партнером, ніж "За майбутнє". Більшість з них голосують з монобільшістю за замовчуванням.

Співрозмовник видання розповів, що якщо у них є якісь зауваження або ж розглядається якесь резонансне рішення, з ними це окремо обговорюється.

"Натомість вони виставляють певні умови - кадрові, наприклад. І до того ж системні вимоги по аграрній галузі", - говорить інформоване джерело в "Слузі народу".

Співрозмовники видання називають двох великих бізнесменів, чий інтерес проглядається в діяльності "Довіри". Це власник МХП Юрій Косюк, який працює в аграрній сфері, і власник "Кернела" Андрій Веревський.

Одне з джерел в команді Зеленського описало комунікацію між "Довірою" і владою так: саму групу модерує Кулинич, але глобальні "пакетні" домовленості укладаються або ж оновлюються на рівні вищого керівництва Банкової і Веревського. Хоча інший співрозмовник в ОП таку комунікацію заперечує.