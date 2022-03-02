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В "Слуге народа" рассказали, как помогают бороться с оккупантами

Автор: Артем Горовенко

В "Слуге народа" заявили, что народные депутаты от партии находятся в Украине и используют все возможности для борьбы с оккупантом.

Об этом они рассказали в видеообращении к украинскому народу.

"Мы все в Украине, никуда никто не едет. При первой возможности собираемся и принимаем необходимые решения. При другой необходимости-берем оружие и идем валить врага", - заявил Федор Вениславский.

Ростислав Тистык добавил, что они нашли металл, ткани и цех, благодаря чему сшили первую партию бронежилетов.

Андрей Герус сообщил, что шлемы, которые нам дала дружественная страна, бронежилеты 5 класса - сегодня все будет развезем на блокпосты.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Слуга народаВторжение России в Украину