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В "Слузі народу" розповіли, як допомагають боротися з окупантами

Автор: Артем Горовенко

В "Слузі народу" заявили, що народні депутати від партії знаходяться в Україні та використовують усі можливості для боротьби з окупантом.

Про це вони розповіли у відеозверненні до українського народу.

"Ми всі в Україні, нікуди ніхто не їде. При першій можливості збираємося і приймаємо необхідні рішення. При іншій необхідності - беремо зброю і йдемо валити ворога", - заявив Федір Вениславський.

Ростислав Тістик додав, що вони знайшли метал, тканини і цех, завдяки чому пошили першу партію бронежилетів.

Андрій Герус повідомив, що шоломи, які нам дала дружня країна, бронежилети 5 класу - сьогодні все буде розвеземо на блокпости.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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