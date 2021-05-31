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В "Слуге народа" рассказали, почему важно развивать туризм и как это делать

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 17:48
В "Слуге народа" рассказали, почему важно развивать туризм и как это делать Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Партия "Слуга народа" продолжает воплощать в жизнь стратегический и системный подход к развитию туризма в Украине. И недаром, ведь как показывают социсследования, 82,1% украинцев среди тех, кто отдыхал в этом году, делали это в Украине, и только 16,2% - за рубежом.

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко во время презентации исследования рынка туристической отрасли "Электоральные настроения. Еженедельный отчет" в "Укринформе".

Согласно данным исследования, более половины украинцев (53,1%) планируют провести свой ближайший отпуск в Украине. Отдыхать дома собираются 26,5%, в пределах своей области - 23,7%, в другой области Украины - 44,5%.

По словам Корниенко, такие исследования крайне важны и помогают анализировать перспективы развития отрасли, изучение настроений, приоритетов и предпочтений наших граждан. И расширяет представление о туристическом потенциале и позволяет задуматься, что еще нужно сделать для развития отрасли.

Кроме того, он отметил, что у политической партии есть стратегический и системный подход.

"Это и многочисленные законодательные изменения. Например, редакция законопроекта о туризме - революционная для Украины. Это серьезное переосмысление правил игры для отрасли. Хотелось бы отменить и работу министерства в этом направлении, центральных органов исполнительной власти. Такие проекты как "Большая реставрация", которые помогают создавать реальные туристические объекты. Мы как политическая сила занимаемся этим в парламенте, а также на местных уровнях. Чтобы были туристические стратегии регионов, общин, областей, чтобы это комплексно работало", - сказал он.

Народный депутат "Слуги народа", участник презентации Дмитрий Налетов также рассказал о том, как власть развивает туризм.

В частности, уже сформированы и заложены приоритеты на внутренний и въездной туризм. И планируют создавать местные туристические фонды, которые будут пополняться с туристического сбора и тратиться только на нужды туристической отрасли.

"Количественные показатели и четкая статистика очень важны в любой отрасли, в том числе и для отрасли туризма",- подчеркнул он.

В то же время он назвал три пути, как именно найти эту статистику.

"Во-первых, принятие и воплощение нового закона о туризме. Мы запланировали механизм как единый туристический реестр, в котором зарегистрируются все субъекты туристической деятельности. Государство сможет получать количественные показатели по средствам размещения, а это позволит получить информацию о количестве ночевок, количестве людей в определенном регионе. Также есть финансирование на расширение социсследований, которые дадут больше информации: какая мотивация людей путешествовать, сколько средств тратят, почему путешествовать приезжают в Украину. А также взаимодействие исследований с Госстатом. Количественные показатели более эффективно дают использовать ресурс государства для поддержки отрасли, понимать, где идет развитие, на чем сконцентрироваться для большей эффективности", - отметил депутат.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко заявил, что туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. О ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.

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