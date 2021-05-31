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У "Слузі народу" розповіли, чому важливо розвивати туризм і як це робити

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 17:48
У "Слузі народу" розповіли, чому важливо розвивати туризм і як це робити Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Партія "Слуга народу" продовжує втілювати в життя стратегічний та системний підхід до розвитку туризму в Україні. І недарма, адже як показують соцдослідження, 82,1% українців серед тих, хто відпочивав цього року, робили це в Україні, і тільки 16,2% - за кордоном.

Про це заявив голова партії СН Олександр Корнієнко під час презентації дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт" в "Укрінформі".

Згідно з даними дослідження, понад половина українців (53,1%) планують провести свою найближчу відпустку в Україні. Відпочивати вдома збираються 26,5%, в межах своєї області - 23,7%, в іншій області України - 44,5%.

за словами Корнієнка, такі дослідження вкрай важливі та допомагають аналізувати перспективи розвитку галузі, вивчення настроїв, пріоритетів і вподобань наших громадян. І розширює уявлення про туристичний потенціал і дозволяє задуматись, що ще треба зробити для розвитку галузі.

Крім того, він зазначив, що в політичної партії є стратегічний та системний підхід.

"Це і чисельні законодавчі зміни. Наприклад, редакція законопроекту про туризм - революційна для України. Це серйозне переосмислення правил гри для галузі. Хотілося б відмінити і роботу міністерства в цьому напрямку, центральних органів виконавчої влади. Такі проекти як "Велика реставрація", які допомагають створювати реальні туристичні об’єкти. Ми як політична сила займаємось цим у парламенті, а також на місцевих рівнях. Щоб були туристичні стратегії регіонів, громад, областей, щоб це комплексно працювало", - сказав він.

Народний депутат "Слуги народу", учасник презентації Дмитро Нальотов також розповів про те, як влада розвиває туризм.

Зокрема, вже сформовані та закладені пріоритети на внутрішній та в’їзний туризм. І планують створювати місцеві туристичні фонди, які поповнюватимуться з туристичного збору і витрачатимуться тільки на потреби туристичної галузі.

"Кількісні показники та чітка статистика дуже важливі в будь-якій галузі, зокрема і для галузі туризму", - наголосив Нальотов.

Водночас він назвав три шляхи, як саме знайти цю статистику.

"По-перше, ухвалення та втілення нового закону про туризм. Ми запланували механізм як Єдиний турист реєстр, в якому зареєструються всі суб’єкти туристичної діяльності. Держава зможе отримувати кількісні показники по засобах розміщення, а це дозволить отримати інформацію про кількість ночівель, кількість людей в певному регіоні. Також є фінансування на розширення соцдосліджень, які дадуть більше інформації: яка мотивація людей мандрувати, скільки коштів витрачають, чому мандрувати приїжджають в Україну. А також взаємодія досліджень з держстатом. Кількісні показники більш ефективно дають використовувати ресурс держави для підтримки галузі, розуміти, де йде розвиток, на чому сконцентруватися для більшої ефективності", - зазначив депутат.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що туристична сфера постраждала від пандемії більше всіх. Про її відновлення можна говорити не раніше 2023 року.

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