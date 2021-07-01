В "Слуге народа" рассказали, почему Рада поддержала президентский законопроект об олигархах
Проект закона об олигархах не направлен против крупного бизнеса, который честно ведет свои дела. Ключевым моментом законопроекта является четкое определение статуса олигарха, правовых последствий такого статуса и обязанности должностных лиц, которые будут контактировать с олигархом.
Об этом заявил председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Мы хотим создать новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Олигархи являются источником деструктивной для экономики, общественных отношений и всей государственной системы. С чем соглашается большинство украинцев, поэтому президентская инициатива понятна обществу и имеет широчайшую поддержку", - объясняет Корниенко.
По его словам, законопроект вводит четкие критерии определения олигарха: монополист, который участвует в политической жизни, влияет на медиа и имеет активы более 2,227 млрд грн. Если три из четырех критериев совпадают, человека заносят в реестр олигархов на основании представления Кабмина, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.
Именно Совет нацбезопасности и обороны будет формировать список олигархов, ведь проблема олигархической экономики и влияния олигархата определена угрозой национальной безопасности государства.
Все данные реестра будут в открытом доступе с возможностью копировать, распечатывать и распространять ее с сайта СНБО. Результатом попадания в реестр является ряд последствий, отмечают в СН.
"Прежде всего, это прозрачность через представление деклараций. Это запрет участвовать в финансировании политических партий, запрет участия в большой приватизации. Но кроме этого это еще и прозрачность финансовых операций в соответствии с законом о финансовом мониторинге и требованиях прозрачности со стороны развитых стран", - объясняет народный депутат фракции СН, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, это не наказание или дискриминация определенных влиятельных и состоятельных лиц.
"Речь идет не о санкциях и не об ответственности - сам по себе статус олигарха это не преступление, у нас нет такой уголовной статьи. Это совокупность норм, которые определяют статус лица, которое имеет влияние на бизнес, политику и медиа, определяет, что это негативно сказывается на жизни всего общества и содержит перечень норм, которые позволяют предотвратить негативное влияние этой личности на общество", - констатирует Гетманцев.
Одним из основных тезисов законопроекта является требование к госслужащим подавать декларации о контактах с олигархами.
"Общество должно понимать, почему с таким человеком контактирует, например, судья или депутат. Это абсолютно нормальное требование для прозрачности работы людей, которые осуществляются государственные полномочия", - объясняет Корниенко.
Парламентарии считают, что статус олигарха будет иметь и еще одно серьезное следствие: это будет восприниматься на Западе негативно, ведь там понятия олигархия и коррупция почти тождественны. Человек, который получит такой статус, сразу столкнется с проблемами в банках, на биржах, в контактах с политиками.
Кроме того, законопроект дает возможность избавиться от тех критериев, по которым человека вносят в реестр олигархов, например, избавиться от части активов, или отказаться от политической деятельности и заняться исключительно развитием бизнеса.
Именно недовольством олигархов в монобольшинстве объясняют ожесточенную критику законопроекта во время его рассмотрения в сессионном зале парламента.
"Можно посмотреть, кто как голосовал за этот законопроект, и кто его не поддержал. Понятно, что это те, кто не представляет, как заниматься политикой без финансовой и медийной поддержки олигархов", - считает Корниенко.
По его словам, главное то, что парламент уже проголосовал за президентский законопроект в первом чтении. И если ко второму чтению будут конструктивные идеи, как усилят базовый закон о деолигархизации, они могут быть учтены.
"Но если кто-то попытается завалить его "поправочным спамом", президент может обратиться за поддержкой непосредственно к обществу, я имею в виду вынесение этого вопроса на референдум. А настроения людей к олигархам известны, и общество будет требовать жесткого отношения ко всем, кто думает, будто время олигархов еще не закончилось", - отметил Корниенко.
Напомним, сегодня Верховная рада одобрила закон президента Владимира Зеленского об олигархах за основу. За документ проголосовали 275 нардепов.