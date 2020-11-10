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На съезде СН оценят работу руководства партии после местных выборов

Украина, Вторник 10 ноября 2020 14:44
На съезде СН оценят работу руководства партии после местных выборов
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политическая сила планирует провести съезд в январе следующего года. Он отметил, что впереди - довыборы по трем округам в парламент.

Об этом Корниенко заявил в ходе брифинга.

"У нас запланирован уже примерно в январе съезд. Потому что впереди у нас - довыборы по трем округам в Верховную раду. Потенциально три. Два - почти точно", - отметил парламентарий.

По его словам, довыборы в ВР должны пройти по округам действующих депутатов Зиновия Андреевича и Руслана Требушкина. Их выбрали в ходе местных выборов.

Также в СН не исключают довыборы в округе парламентария от депутатской группы "За майбутнє" Игоря Колихаева, который может стать мэром Херсона.

На съезде также планируют оценить результаты работы руководства партии после местных выборов и года работы Рады.

Напомним, кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько официально победил на довыборах в ВР по 208 округу. Гунько станет народным депутатом вместо погибшего Валерия Давиденко.

В материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины" отмечается, что в лидеры местных выборов выбились три партии "парламентской лиги" - "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". При этом СН и ЕС заведут свои фракции во все облсовета.

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Новости Украины Политика съездВерховная РадаСлуга народаАлександр Корниенко

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