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У "Слузі народу" розповіли, коли планують провести з'їзд

Україна, Вівторок 10 листопада 2020 14:44
У "Слузі народу" розповіли, коли планують провести з'їзд
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політична сила планує провести з'їзд у січні наступного року. Він зазначив, що попереду - довибори по трьох округах до парламенту.

Про це Корнієнко заявив у ході брифінгу.

"У нас запланований вже приблизно в січні з'їзд. Тому що попереду в нас - довибори по трьох округах до Верховної Ради. Потенційно три. Два - майже точно", - зазначив парламентар.

За його словами, довибори в ВР повинні пройти по округах чинних депутатів Зіновія Андрійовича і Руслана Требушкіна. Їх обрали у ході місцевих виборів.

Також в СН не виключають довибори на окрузі парламентаря від депутатської групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва, який може стати мером Херсона.

На з'їзді також планують оцінити результати роботи керівництва партії після місцевих виборів і року роботи Ради.

Нагадаємо, кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько офіційно переміг на довиборах до ВР по 208 округу. Гунько стане народним депутатом замість загиблого Валерія Давиденка.

У матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу в регіонах України" зазначається, що у фаворити місцевих виборів вибилися три партії "парламентської ліги" - "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя". При цьому СН і ЄС заведуть свої фракції в усі облради.

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