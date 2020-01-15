В "Слуге народа" рассказали, что обсуждали на заседании фракции

Во время заседания фракции "Слуга народа" 15 января дольше всего и наиболее предметно обсуждали изменения в регламент. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции.

В частности, было решено сделать рабочую группу по доработке законопроекта.

"Также был Коболев из "Нафтогаза" (Андрей Коболев, глава НАК "Нафтогаз Украины, - ред.) и Смелянский из "Укрпочты" (Игорь Смелянский, гендиректор АО "Укрпочта", - ред.), отвечали на вопросы от нардепов о высоких зарплатах и премиях", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, 24 и 31 января не будут скликатись внеочередные пленарные заседания. Назначать внеочередное заседание на следующей неделе не планируется вообще.

"Это связано с тем, что изменения в Конституцию в нынешнем виде не будут отправлять в КС", - добавил собеседник агентства.

Ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что определятся с кандидатурой на пост главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики этой неделе.

РБК-Украина писало, что в парламенте инициируют внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения законопроекта о децентрализации.