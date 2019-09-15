В "Слуге народа" рассказали, когда могут состояться выборы мэра Киева

Выборы мэра Киева и депутатов Киеврады могут состояться после завершения децентрализации. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью lb.ua.

Так, отвечая на вопрос, возможно ли проведение местных выборов в Киеве после принятия парламентом закона "О столице", Корниенко ответил, что логично было бы проводить выборы после завершения общей децентрализации.

"Логично, чтобы так было. Но будут ли выборы сразу после принятия закона "О столице", еще надо смотреть. Есть логика всеобщей децентрализации, и она тоже должна завершиться первыми местными выборами", - отметил заместитель главы фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее Корниенко рассказывал, что в новой редакции закона "О столице" могут упразднить должность председателя Киевской городской государственной администрации. Корниенко отмечал, что также могут появиться префекты вместо областных государственных администраций.

Кроме того, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что местные выборы в Украине состоятся не раньше чем весной 2020 года. Как уточнила нардеп, местные выборы состоятся в апреле.

Также проведение местных выборов анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Богдан. По словам руководителя Офиса президента, ближайшие местные выборы и их результаты должны продемонстрировать властям на местах, как к ним относятся люди.