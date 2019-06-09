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В "Слуге народа" рассказали, когда сформируют окончательный список

Новости » Выборы 2019    09.06.2019 - 13:50
В "Слуге народа" рассказали, когда сформируют окончательный список
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Пост-праймериз партии состоятся до 8 июля

До завтрашнего дня партия "Слуга народа" окончательно определится со своими кандидатами на выборах в Верховную раду. Об этом на брифинге после внеочередного съезда партии заявил глава политсилы Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил глава "Слуги народа", дальнейший отбор кандидатов уже начался и продолжается прямо сейчас. Он добавил, что партия получила 3,5 тыс. заявок в кандидаты.

"Мы призываем делегатов не разъезжаться, прямо сейчас проходит дальнейший отбор кандидатов, чтобы вынести их на рассмотрение делегатов. Не буду скрывать, нам были попытки предложить таких кандидатов, которые не соответствуют нашим критериям. Только через сайт мы получили 3,5 тысячи заявок в кандидаты ", - сказал Разумков.

По словам председателя партии, окончательное утверждение кандидатов будет проходить в закрытом режиме, потому что там "ожидаются очень жаркие дискуссии".

Разумков уточнил, что пост-праймериз, на которых будет проводиться отсев претендентов в кандидаты в депутаты, будут проходить до 8 июля.

Напомним, сегодня состоялся съезд политической партии "Слуга народа", во время которого была названа первая двадцатка кандидатов на внеочередные парламентские выборы. Так, в список "Слуги народа" вошли лидер партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук и генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

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