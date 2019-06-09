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У "Слузі народу" розповіли, коли сформують остаточний список

Новини » Вибори 2019    09.06.2019 - 13:50
У "Слузі народу" розповіли, коли сформують остаточний список
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Пост-праймеріз партії відбудуться до 8 липня

До завтрашнього дня партія "Слуга народу" остаточно визначиться зі своїми кандидатами на виборах до Верховної ради. Про це на брифінгу після позачергового з'їзду партії заявив глава політсили Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив очільник "Слуги народу", подальший відбір кандидатів вже розпочався і триває прямо зараз. Він додав, що партія отримала 3,5 тис. заявок у кандидати.

"Ми закликаємо делегатів не розїжджатися, прямо зараз проходить подальший відбір кандидатів, щоб винести їх на розгляд делегатів. Не буду приховувати, нам були спроби запропонувати таких кандидатів, які не відповідають нашим критеріям. Тільки через сайт ми отримали 3,5 тисячі заявок в кандидати ", - сказав Разумков.

За словами голови партії, остаточне затвердження кандидатів буде проходити в закритому режимі, тому що там "очікуються дуже палкі дискусії".

Разумков уточнив, що пост-праймеріз, на яких буде проводитися відсів претендентів в кандидати в депутати, будуть проходити до 8 липня.

Нагадаємо, сьогодні відбувся з'їзд політичної партії "Слуга народу", під час якого було названо першу двадцятку кандидатів на позачергові парламентські вибори. Так, до списку "Слуги народу" увійшли лідер партії Дмитро Разумков, представник президента у Раді Руслан Стефанчук та генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.

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