В "Слуге народа" рассказали, как будет работать СБУ после реформы

Служба безопасности Украины станет спецслужбой современного образца и не будет заниматься несвойственными расследованиями экономических и коррупционных преступлений. Это станет возможным после проведения соответствующей реформы.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, комментируя принятый за основу законопроект №3196-д о реформе СБУ.

Документ предусматривает, что основным направлением работы Службы безопасности станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

"Для Украины сегодня сверхважно, чтобы СБУ сместила фокус внимания с расследования того, что уже произошло, на работу на опережение, а именно - недопущение особо общественно опасных преступлений против национальной безопасности. Это должно стать приоритетом нашей спецслужбы", - рассказывает Александр Завитневич.

Предотвращение таких преступлений, как посягательство на территориальную целостность, теракты, диверсии, кибератаки, государственная измена и шпионаж обойдется государству значительно дешевле, чем ликвидация их последствий, подчеркивает нардеп.

В то же время председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко называет принятые в четверг законопроекты о реформе СБУ (№3196-д) и о создании Бюро экономической безопасности (№ 3087-д) историческими решениями, которые обеспечат значительную трансформацию правоохранительных органов в государстве.

"Украина начала реформу СБУ еще 15 лет назад, но до сих пор это была реформа только на словах. Приход к власти команды президента Зеленского наконец сдвинул трансформацию силовых органов с мертвой точки. Теперь они станут современными, а их деятельность прозрачной. То, что старые политики обещали десятилетиями, смогли сделать только мы", - отмечает Александр Корниенко.

После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции расследования экономических преступлений. Благодаря этому давление на бизнес путем открытия или закрытия дел снизится, добавляет нардеп от "Слуги народа", соавтор законопроекта про СБУ Марьяна Безуглая.

По ее словам, теперь в фокусе внимания СБУ будут не частные предприниматели и бизнес, а государственные служащие, судьи, представители разных ветвей власти, которые определяют государственную политику и представляют разведывательный интерес для иностранных спецслужб.

"Наконец Украина начинает реальную, а не фасадную реформу СБУ, которая вообще-то была построена еще по советскому образцу. Среди главных изменений - новая архитектура украинской спецслужбы", - сказала Марьяна Безуглая.

Вместе с тем в структуре СБУ останутся подразделения контрразведывательной защиты экономики государства. Согласно концепции, контрразведывательную защиту экономики, недопущение контроля над критической инфраструктурой Украины со стороны компаний, аффилированных со страной-агрессором, является одними из основных направлений реформы.

Кроме того, существенно усилится направление контрразведывательной защиты ветвей власти и предупреждение подрывной деятельности иностранных спецслужб в отечественном информпространстве.

Завитневич также подчеркнул, что реформа СБУ предусматривает сокращение штатной структуры. Зато - состоится ее оптимизация.

Работники, которые занимались в СБУ экономическими преступлениями, будут проходить переаттестацию по упрощенной системе и будут переводиться в другие функциональные подразделения, правоохранительные органов или органы власти.

"То есть, мы никого не сокращаем, а наоборот оптимизируем структуру", - резюмировал Завитневич.

Напомним, 28 января Верховная рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о реформеСлужбы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д. "За" проголосовали 285 нардепов.