У "Слузі народу" розповіли, як працюватиме СБУ після реформи

Служба безпеки України стане спецслужбою сучасного зразка і не займатиметься невластивими розслідуваннями економічних та корупційних злочинів. Це стане можливим після проведення відповідної реформи.

Про це заявив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, коментуючи ухвалений за основу законопроект №3196-д про реформу СБУ.

Документ передбачає, що основним напрямком роботи Служби безпеки стане контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека та охорона державної таємниці.

"Для України сьогодні надважливо, щоб СБУ змістила фокус уваги із розслідування того, що вже відбулось, на роботу на випередження, а саме - недопущення особливо суспільно небезпечних злочинів проти національної безпеки. Це має стати пріоритетом нашої спецслужби", - розповідає Олександр Завітневич.

Запобігання таким злочинам, як посягання на територіальну цілісність, теракти, диверсії, кібератаки, державна зрада та шпигунство коштуватиме державі значно дешевше, ніж ліквідація їхніх наслідків, підкреслює нардеп.

Водночас голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко називає ухвалені у четвер законопроекти про реформу СБУ (№3196-д) та про створення Бюро економічної безпеки (№ 3087-д) історичними рішеннями, які забезпечать значну трансформацію правоохоронних органів у державі.

"Україна почала реформу СБУ ще 15 років тому, але досі це була реформа тільки на словах. Прихід до влади команди президента Зеленського нарешті зрушив трансформацію силових органів з мертвої точки. Тепер вони стануть сучасними, а їхня діяльність прозорою. Те, що старі політики обіцяли десятиліттями, змогли зробити тільки ми", - наголошує Олександр Корнієнко.

Після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції розслідування економічних злочинів. Завдяки цьому тиск на бізнес шляхом відкриття чи закриття справ знизиться, додає нардеп від "Слуги народу", співавторка законопроекту про СБУ Мар’яна Безугла.

За її словами, тепер у фокусі уваги СБУ будуть не приватні підприємці і бізнес, а державні службовці, судді, представники різних гілок влади, котрі визначають державну політику та становлять розвідувальний інтерес для іноземних спецслужб.

"Нарешті Україна розпочинає реальну, а не фасадну реформу СБУ, яка взагалі-то була побудована ще за радянським зразком. Серед головних змін - нова архітектура української спецслужби", - сказала Мар’яна Безугла.

Разом з тим, у структурі СБУ залишаться підрозділи контррозвідувального захисту економіки держави. Відповідно до концепції, контррозвідувальний захист економіки, недопущення контролю над критичною інфраструктурою України з боку компаній, афілійованих до країни-агресора, є одними з основних напрямків реформи.

Крім того, суттєво посилиться напрямок контррозвідувального захисту гілок влади та попередженню підривної діяльності іноземних спецслужб у вітчизняному інформпросторі.

Завітневич також наголосив, що реформа СБУ не передбачає скорочення штатної структури. Натомість - відбудеться її оптимізація.

Працівники, які займалися в СБУ економічними злочинами, проходитимуть переатестацію за спрощеною системою і переводитимуться до інших функціональних підрозділів, правоохоронних органів чи органів влади.

"Тобто, ми нікого не скорочуємо, а навпаки оптимізуємо структуру", - резюмував Завітневич.

Нагадаємо, 28 січня Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України. Йдеться про законопроект №3196-д. "За" проголосували 285 нардепів.