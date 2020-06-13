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В "Слузі народа" розказали, коли буде прийнятий в цілому закон про референдум

Новини » Політика     13.06.2020 - 03:44
В "Слузі народа" розказали, коли буде прийнятий в цілому закон про референдум
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Документ планують затвердити парламентом восени

Верховна рада розраховує прийняти в першому читанні законопроект про всеукраїнський референдум вже 18 червня. В цілому документ розраховують прийняти восени.

Про це заявила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Інтер".

Вона зазначила, що питання проведення референдума розглянуть на майбутньому пленарному тижні.

"Ми розраховуємо прийняти в першому читанні вже цього четверга у Верховній раді. Вже після літа ми в цілому приймемо", - сказала Кравчук.

Також вона додала, що до проведення місцевих виборів жодних питань на референдум не виноситимуть.

РБК-Україна писало, що у Раді очікують, що проблем з прийняттям законопроекту про референдум не буде.

Раніше перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про референдум розроблений заради реалізації самого принципу народовладдя і обіцянок, даних перед минулорічними виборами.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України референдумЗакон
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