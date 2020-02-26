В "Слуге народа" прокомментировали законопроект о языке выступлений в Раде

Во фракции "Слуга народа" считают, что официальная коммуникация лиц, осуществляющих публичную власть, должна происходить на государственном языке. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

Так, законопроект "о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (по языку работы)" пока не обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

"Все законопроекты, которые касаются работы Верховной рады, а особенно такие противоречивые должны сначала получить поддержку 70% голосов фракции, чтобы иметь поддержку в зале. Пока мы не обсуждали эту инициативу. В целом мы считаем, что официальная коммуникация лиц, осуществляющих публичную власть, должна происходить на государственном языке. Граждане свободны в своем выборе языка общения, депутаты - тоже, когда общаются вне осуществления своих полномочий или общаются непосредственно с избирателями. А вот во время пленарных заседаний и заседаний комитетов - исключительно государственный", - заявила Евгения Кравчук.

Напомним, в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить депутатам выступать в ВР на русском языке. Инициаторами законопроекта выступили нардепы от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин. Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины зарегистрирован 18 февраля 2020 года по номеру 3084.

Как сообщало РБК-Украина, на протяжении 2020 года в Верховной раде планируют работать над изменениями в Конституцию, а также принять ряд новых кодексов. Среди приоритетов деятельности парламента на 2020 год является принятие 6 кодексов: медицинского кодекса, цифрового кодекса Украины, кодекса об административных процедурах, кодекс судопроизводства Украины, кодекса электронных коммуникаций и кодекса о админпроступках.