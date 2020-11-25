В "Слуге народа" призвали ВР поддержать инициативы президента по поддержке бизнеса

По инициативе президента правительство разработало программы поддержки украинцев, в том числе предпринимателей, в случае усиления карантина. Соответствующие президентские законопроекты в ближайшее время должна поддержать Верховная рада.

Об этом заявила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Да, возможно в поданных предложениях заложены не такие большие суммы компенсации для бизнеса, как, скажем в Германии. Но мы должны исходить из наших экономических реалий, а не заниматься популизмом. Главное сейчас - как можно скорее принять действенные меры, которые помогут людям сохранить работу и доход. Надеюсь, парламент не будет тянуть и рассмотрит все эти инициативы уже на следующей пленарной неделе", - отметила Роксолана Пидласа.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства отметил, что в случае введения усиления карантина люди и бизнес будут нуждаться в помощи со стороны государства.

"Негативные экономические последствия для сфер, которые будут вынуждены временно прекратить свою деятельность, неизбежны. Поддержка людей - необходимый шаг, к которому все ветви власти должны подойти ответственно", - заявил он.

Как известно, президентские законопроекты имеют целью помощь ФОПам и наемным работникам, чья сфера деятельности может попасть под закрытие из-за карантина. Они смогут получить материальную помощь в размере 8 тысяч грн. Эту помощь планируется начислять уже в декабре - для тех, кто работает "по-белому".

Кроме того, программа призвана сохранить рабочие места. Так, работодатели смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращено или будет сокращено в результате введения таких мер.

В-третьих, предприятия, которые останавливают работу из-за усиления карантина, получат компенсацию расходов на уплату ЕСВ за наемных работников. Для около 120 тыс. юридических лиц будет заложено почти 1,5 млрд грн.

Также предусматриваются налоговые каникулы для ФОПов 1 группы, которых около 200 тыс. Это предприниматели-единоличники без наемных работников, которые занимаются розничной продажей товаров на рынках и/или предоставлением бытовых услуг населению.

Среди других инструментов поддержки людей и бизнеса - отдельная программа поддержки семей ФОПов 1 и 2 группы, которые имеют детей возрастом до 10 лет. Она уже работает, ежемесячные дополнительные выплаты составляют от 1 779 грн до 2 218 грн. Все заявки, которые были поданы в мае-августе по этой программе, будут продлены автоматически.

Правительство планирует запустить еще одну программу поддержки - портфельные гарантии от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Дополнительные 5 млрд грн направят на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий.

Предполагается, что государство будет гарантировать до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке. Срок таких гарантий - от 1 до 10 лет. Дальше будет работать и расширится программа "Доступные кредиты 5-7-9%".