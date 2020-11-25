В "Слузі народу" закликали ВР підтримати ініціативи президента по підтримці бізнесу

За ініціативи президента уряд розробив програми підтримки українців, в тому числі підприємців, в разі посилення карантину. Відповідні президентські законопроекти має найближчим часом підтримати Верховна рада.

Про це заявила заступник голови комітету з питань економічного розвитку, народний депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Так, можливо у поданих пропозиціях закладені не такі великі суми компенсації для бізнесу, як, скажімо в Німеччині. Але маємо виходити з наших економічних реалій, а не займатися популізмом. Головне зараз - якнайшвидше ухвалити дієві заходи, які допоможуть людям зберегти роботу і дохід. Сподіваюся, парламент не буде тягнути і розгляне всі ці ініціативи вже наступного пленарного тижня", - наголосила Роксолана Підласа.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду наголосив, що у разі запровадження посилення карантину люди та бізнес потребуватимуть допомоги з боку держави.

"Негативні економічні наслідки для сфер, які будуть змушені тимчасово припинити свою діяльність, неминучі. Підтримка людей - необхідний крок, до якого всі гілки влади мають підійти відповідально", - заявив він.

Як відомо, президентські законопроекти мають на меті допомогу ФОПам та найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через карантин. Вони зможуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч грн. Цю допомогу планується нараховувати вже в грудні - для тих, хто працює "по-білому".

Крім того, програма покликана зберегти робочі місця. Так, роботодавці зможуть отримати до 8 тис. грн одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого скорочено або буде скорочено внаслідок запровадження таких заходів.

По-третє, підприємства, що зупиняють роботу через посилення карантину, отримають компенсацію витрат на сплату ЄСВ за найманих працівників. Для близько 120 тис. юридичних осіб буде закладено майже 1,5 млрд грн.

Також передбачаються податкові канікули для ФОПів 1 групи, яких близько 200 тис. Це підприємці-одноосібники без найманих працівників, які займаються роздрібним продажем товарів на ринках та/абo наданням побутових послуг населенню.

Серед інших інструментів підтримки людей та бізнесу - окрема програма підтримки родин ФОПів 1 та 2 групи, які мають дітей віком до 10 років. Вона вже працює, щомісячні додаткові виплати складають від 1 779 грн до 2 218 грн. Всі заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично.

Уряд планує запустити ще одну програму підтримки - портфельні гарантії від держави по кредитах для малого та середнього бізнесу. Додаткові 5 млрд грн спрямують на те, щоб здешевити позики для ще більшої кількості підприємств.

Передбачається, що держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець бере в банку. Строк таких гарантій - від 1 до 10 років. Далі працюватиме і розшириться програма "Доступні кредити 5-7-9%".