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В "Слуге народа" признали победу Довгого в 102 округе

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 14:51
В "Слуге народа" признали победу Довгого в 102 округе
Фото: Олесь Довгий (facebook.com olesdovgiy)

Кандидат от "Слуги народа" прокомментировал победу Довгого

В партии "Слуга народа" признали победу нардепа Олеся Довгого в 102-ом избирательном округе в Кировоградской области на выборах в Верховную раду. Об этом на своем Facebook написал кандидат от "Слуги народа" Артем Петрощук.

"Завершен подсчет - результат очевиден, и действующий нардеп остается представителем 102 округа. Думаю, нам просто не хватило времени, поскольку города, где мы больше работали и концентрировали свое внимание, дают нам почти равный результат, но за счет большой территории районов нас опережают почти вдвое. Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу", - написал кандидат.

В штабе Довгого главным фактором победы считают ставку на личные встречи, которых за последние полтора месяца кандидат провёл почти двести. Довгий проехал полторы сотни населенных пунктов, фактически "вживую" пообщавшись со всем округом.

В &quot;Слуге народа&quot; признали победу Довгого в 102 округе

Как сообщалось, 21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы народных депутатов. За мандат в избирательном округе №102 в Кировоградской области боролись 17 кандидатов. По состоянию на 12:00 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 49,18% протоколов.

По подсчетам голосов, кандидатуру Олеся Довгого поддержали 43,30% избирателей. За ближайшего преследователя победителя выборов Артема Петрощука проголосовали 25,89%. Остальные кандидаты получили менее 5% голосов.

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