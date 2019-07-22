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У "Слузі народу" визнали перемогу Довгого у 102 окрузі

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 14:51
У "Слузі народу" визнали перемогу Довгого у 102 окрузі
Фото: Олесь Довгий (facebook.com olesdovgiy)

Кандидат від "Слуги народу" прокоментував перемогу Довгого

У партії "Слуга народу" визнали перемогу нардепа Олеся Довгого у 102-му виборчому окрузі у Кіровоградській області на виборах у Верховну раду. Про це на своєму Facebook написав кандидат від "Слуги народу" Артем Петрощук.

"Завершено підрахунок - результат очевидний, і чинний нардеп залишається представником 102 округу. Думаю, нам просто не вистачило часу, оскільки міста, де ми більше працювали і концентрували свою увагу, дають нам майже рівний результат, але за рахунок великої території районів нас випереджають майже вдвічі. Довгий вів кампанію без роздачі грошей, гречки. Змушений визнати за ним чесну перемогу", - написав кандидат.

У штабі Довгого головним чинником перемоги вважають ставку на особисті зустрічі, яких за останні півтора місяці кандидат провів майже двісті. Довгий проїхав півтори сотні населених пунктів, фактично "наживо" поспілкувавшись з усім округом.

У &quot;Слузі народу&quot; визнали перемогу Довгого у 102 окрузіУ &quot;Слузі народу&quot; визнали перемогу Довгого у 102 окрузі

Як повідомлялося, 21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів. За мандат у виборчому окрузі №102 в Кіровоградській області боролися 17 кандидатів. Станом на 12:00 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 49,18% протоколів.

За підрахунками голосів, кандидатуру Олеся Довгого підтримали 43,30% виборців. За найближчого переслідувача переможця виборів Артема Петрощука проголосували 25,89%. Інші кандидати отримали менше 5% голосів.

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