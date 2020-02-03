В "Слуге народа" планируют внести изменения в проведении местных выборов

На этой сессии "Слуга народа" планирует предложить внесение изменений в новый Избирательный кодекс в части проведения местных выборов. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам депутата, Избирательный кодекс должен получить еще несколько технических исправлений

"Вопрос местных выборов. Мы провели анализ избирательного кодекса. Видим, что там очень много технических нюансов, которые надо исправлять. Ведь в конце третьей сессии Верховная рада согласно Конституции должна объявить местные выборы. Но если мы будем объявлять выборы в технически несовершенных условиях, это ставит много угроз особенно перед такими нетоповимы партиями. Этим обязательно нужно заняться на этой сессии - внести эти технические изменения", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" отказалась от идеи проведения досрочных местных выборов в Украину. По словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, выборы пройдут 31 октября 2020 года. При этом до дня голосования украинское правительство планирует завершить начатую децентрализацию, что позволит местным властям получить больше возможностей для преобразований.