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ЦИК показал предварительные макеты бюллетеней на местные выборы

Новости » Политика     23.01.2020 - 16:08
ЦИК показал предварительные макеты бюллетеней на местные выборы
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В движении "Чесно" заявляют о риске фальсификаций

Центральная избирательная комиссия подготовила предварительные макеты бюллетеней на местные выборы, которые в октябре пройдут по новому Избирательному кодексу с нормой об открытых списках. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт движения "Чесно".

Указано, что по новой системе будут избираться областные советы и советы в больших городах (с населением больше 90 тыс. человек).

В частности, бюллетень будет состоять из двух частей. В первой содержится перечень политических партий, напротив одной из них нужно поставить отметку. А вторая представляет собой поле внизу бюллетеня, где нужно указать порядковый номер кандидата, которого поддерживает избиратель.

При этом, если же избиратель проголосует за партию, а внизу впишет несуществующий номер кандидата, поставит другую отметку или не укажет ничего, то будет считаться, что он поддерживает весь региональный список.

Фото: макеты бюллетеней

"Чесно" подчеркивает, что такой подход может привести к некорректным подсчетам голосов.

"Избиратель напишет цифру 1, а к ней допишут 0 - получится кандидат под номером 10. Дописать 1 - якобы избиратель поддерживает 11-го в списке. Можно число 3 легко превратить в 8. Будут споры между членами комиссии, например, это цифра 2 или 7", - отмечается в сообщении.

Также в движении опасаются, что избиратели могут не увидеть, что внизу бюллетеня есть место для выбора кандидатов, и те, кого партия сама разместила выше в списке, будут иметь преимущество и больше шансов пройти в совет.

Таким образом, убеждены в организации, открытые списки имеют все шансы превратиться в старые закрытые, которые будут утверждены партией, и на которые избиратель не будет иметь никакого влияния.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений. Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде анонсировали доработку Избирательного кодекса в феврале 2020 года.

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