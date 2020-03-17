В "Слуге народа" оценили вероятность введения ЧП по всей стране

Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Украине может быть введено в случае резкого роста заболевания по всей стране. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, чрезвычайное положение нужно будет вводить, чтобы остановить резкий рост заболеваемости.

"Понимая, какой это риск для системы медобеспечения еще и на пороге второй очереди реформ. Я не знаю, какое у нас будет распространение коронавируса, когда начнется резкий рост заболевания", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что из Египта в Украину вернулись 1,5 тысячи туристов в связи с карантином. Граждан Украины эвакуировали сегодня девять самолетов.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что полиция будет контролировать все транспортные ограничения, которые ввели по решению правительства.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - заявил замглавы МВД Антон Геращенко.