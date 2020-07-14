В "Слуге народа" оценили идею премьера создать 500 тысяч рабочих мест

В "Слуге народа" надеются, что правительство имеет конкретный план для создания полумиллиона рабочих мест. В противном случае Украину ждет значительный отток рабочей силы.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, сама инициатива создания рабочих мест во время кризиса правильная. В то же время, должен быть четкий план и реальная возможность это реализовать.

"Мне хочется верить, что у команды правительства этот план есть. Из того, что я видел - у меня он вызывает определенный скепсис. Но искренне надеюсь, это я что-то не увидел или не дочитал, и что они (правительство - ред.) правы, потому что иначе нас просто ждет катастрофа", - считает Наталуха.

Нардеп отметил, что в случае, если рабочие места не будут созданы, граждане просто уедут с Украины "как только откроются границы".

"И неважно, на какую работу, если она хотя бы обеспечит 500-1000 долларов или евро", - добавил депутат.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над созданием 500 тысяч рабочих мест.

В интервью РБК-Украина Шмыгаль рассказал, что украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тысяч гривен.