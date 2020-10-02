В "Слуге народа" открестились от заявления своей коллеги по Азербайджану

Фото: съезд партии "Слуга народа" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во фракции "Слуга народа" открестились от заявления своей коллеги Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь. В СН подчеркнули, что решение о предоставлении помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram.

"Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины", - заверили в "Слуге народа".

Партия также призвала всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях.

"Они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции украинского государства. В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин", - указано в сообщении.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал народных депутатов воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении.

Как писало РБК-Украина, глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина в конфликте в Нагорном Карабахе не будет предоставлять военную помощь ни одной из сторон. Официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.

Как писало РБК-Украина, Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.