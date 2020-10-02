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В МИД призвали воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении

Украина, Пятница 02 октября 2020 14:08
В МИД призвали воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал народных депутатов воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении. Такое решение принимает исключительно президент и правительство.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Каждый народный депутат может высказать свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины", - отметил глава МИД.

Кулеба призвал к взвешенным заявлениям и комментариям, которые бы не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции украинского государства.

"Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей", - написал министр.

Он добавил, что Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор.

"Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - подытожил глава ведомства.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко заявила, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина в конфликте в Нагорном Карабахе не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон. Официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.

Как писало РБК-Украина, Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

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Новости Украины Политика АрменияАзербайджанДмитрий Кулеба
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