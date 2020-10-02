У "Слузі народу" відхрестилися від заяви своєї колеги по Азербайджану

Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" відхрестилися від заяви своєї колеги Людмили Марченко про нібито готовність України надати Азербайджану військову та гуманітарну допомогу. У СН підкреслили, що рішення про надання допомоги іншим державам може ухвалювати тільки уряд та президент України.

Про це повідомляє прес-служба партії у своєму Telegram.

"Повідомляємо, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції. І, тим паче, офіційною позицією держави. Народні обранці можуть висловлювати свої міркування та пропозиції з будь-яких питань. Проте рішення про надання допомоги іншим державам може ухвалювати тільки уряд та президент України", - запевнили у "Слузі народу".

Партія також закликала всіх представників влади бути зваженими у своїх заявах та коментарях.

"Вони не мають провокувати протистояння і ворожнечу та суперечити офіційній позиції української держави. У нашій країні мешкають численні вірменська та азербайджанська діаспори. Україна на своїх теренах має забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав народних депутатів утриматися від заяв про військову допомогу Азербайджану чи Вірменії.

Як писало РБК-Україна, глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна в конфлікті в Нагірному Карабасі не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін. Офіційний Київ не втручатиметься у війну Азербайджану і Вірменії.

Як писало РБК-Україна, Кулеба заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану.