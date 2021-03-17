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В "Слуге народа" объяснили, почему партийцы ходили на эфиры "каналов Медведчука"

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 00:27
В "Слуге народа" объяснили, почему партийцы ходили на эфиры "каналов Медведчука" Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что ее коллеги ходили на эфиры "каналов Медведчука", чтобы осуществлять коммуникации партии власти. Якобы так партия могла информировать общество.

Об этом она заявила в интервью Громадське.

Вместе с тем она добавила, что в партии была внутренняя договоренность не ходить на пророссийские телеканалы. Однако, через определенное время некоторые члены фракции начали нарушать это правило.

"Люди, которые от нас ходили, выполняли функцию коммуникации партии власти, которая не имеет своих медийных площадок", - заявила она.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Позже, 20 февраля, были введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

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