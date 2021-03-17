В "Слузі народу" пояснили, чому партійці ходили на ефіри "каналів Медведчука"

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що її колеги ходили на ефіри "каналів Медведчука", щоб здійснювати комунікації партії влади. Нібито так партія могла інформувати суспільство.

Про це вона заявила в інтерв'ю Громадське.

Водночас вона додала, що в партії була внутрішня домовленість не ходити на проросійські телеканали. Однак, через певний час деякі члени фракції почали порушувати це правило.

"Люди, які від нас ходили, виконували функцію комунікації партії влади, яка не має своїх медійних майданчиків", - заявила вона.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Пізніше, 20 лютого, були введені санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.