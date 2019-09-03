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Процедура подачи законопроектов народом будет прописываться отдельно

Новости » Политика    03.09.2019 - 10:35
Процедура подачи законопроектов народом будет прописываться отдельно
Фото: Юрий Камельчук (facebook com kamelchuk)

На законодательном уровне будет закреплена возможность для представителей народа становиться законодательными инициаторами

В законопроекте "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)" процедура подачи законопроектов представителями народа будет прописываться отдельно. Об этом заявил журналистам народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на законодательном уровне будет закреплена возможность для представителей народа в определенном количестве и по определенной процедуре становиться законодательными инициаторами.

"Это о том, что будет закреплена на законодательном уровне возможность для представителей народа в определенном количестве и по определенной процедуре становиться законодательными инициаторами. Процедура описывается отдельно, мы ее просто увидим. То есть закрепляется право, а процедура будет описана отдельно", - заявил Камельчук.

Напомним, Комитет парламента по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект №1015 авторства президента Владимира Зеленского, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы.

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